Молодой возлюбленный Бабкиной раскрыл детали о новом бизнесе

Возлюбленный певицы Надежды Бабкиной Евгений Гор раскрыл некоторые детали о своем бизнесе. Как сообщает Prozvezd.info, сейчас предприниматель занимается производством свечей.
«Санкции на нас никак не повлияли. Я же все делаю из натурального сырья. Из сои и кокоса. Все продукты идут из Азии. Поэтому санкции меня не сильно коснулись», — объяснил он.
Кроме того, бойфренд артистки заявил, что решил в ближайшее время открыть новое дело по производству товаров, связанных с домом.
«Сейчас я собираюсь запустить новый бренд – он будет более дорогим. Надежда Георгиевна меня поддерживает. У нас хорошие отношения», — рассказал избранник Бабкиной.
Напомним, что ранее Евгений Гор пытался построить карьеру в шоу-бизнесе, однако решил уйти из сферы. По его словам, на провал повлияло пристальное внимание к нему из-за отношений с Бабкиной, которое Евгений не выдержал.