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1 час назад

«Санкции не повлияли»: молодой возлюбленный Бабкиной раскрыл детали о новом бизнесе

Никита Бородкин

Возлюбленный певицы Надежды Бабкиной Евгений Гор раскрыл некоторые детали о своем бизнесе. Как сообщает Prozvezd.info, сейчас предприниматель занимается производством свечей.

Молодой возлюбленный Бабкиной раскрыл детали о новом бизнесе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Санкции на нас никак не повлияли. Я же все делаю из натурального сырья. Из сои и кокоса. Все продукты идут из Азии. Поэтому санкции меня не сильно коснулись», — объяснил он.

Кроме того, бойфренд артистки заявил, что решил в ближайшее время открыть новое дело по производству товаров, связанных с домом.

«Сейчас я собираюсь запустить новый бренд – он будет более дорогим. Надежда Георгиевна меня поддерживает. У нас хорошие отношения», — рассказал избранник Бабкиной.

Напомним, что ранее Евгений Гор пытался построить карьеру в шоу-бизнесе, однако решил уйти из сферы. По его словам, на провал повлияло пристальное внимание к нему из-за отношений с Бабкиной, которое Евгений не выдержал.

Шоу-бизнес,Евгений Гор,
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