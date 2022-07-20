Жених с яхтой: Марк Тишман высказался о возможном создании семьи

Певец Марк Тишман заявил, что не считает потерянным шанс жениться в свои 42 года. Как сообщает «Дни.ру», артист подчеркнул, что он не против создания семьи, однако ему пока еще не удалось встретить свою вторую половину.

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«Ну вот так вот пока складывается. Хотя, конечно шанс жениться я не считаю потерянным», — заявил Тишман.

Сейчас Тишмана можно считать завидным женихом, поскольку недавно артист признался, что приобрел яхту — сейчас она стоит в порту Каспийского моря в его родном городе Махачкале. По его словам, судно может претендовать на статус одной из самых дорогих яхт.