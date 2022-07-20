Жених с яхтой: Марк Тишман высказался о возможном создании семьи

Певец Марк Тишман заявил, что не считает потерянным шанс жениться в свои 42 года. Как сообщает «Дни.ру», артист подчеркнул, что он не против создания семьи, однако ему пока еще не удалось встретить свою вторую половину.
«Ну вот так вот пока складывается. Хотя, конечно шанс жениться я не считаю потерянным», — заявил Тишман.
Сейчас Тишмана можно считать завидным женихом, поскольку недавно артист признался, что приобрел яхту — сейчас она стоит в порту Каспийского моря в его родном городе Махачкале. По его словам, судно может претендовать на статус одной из самых дорогих яхт.
Напомним, что Тишман стал известен публике после участия в проекте «Фабрика звезд» в 2007 году. В финале песенного конкурса музыкант занял второе место, уступив только Анастасии Приходько.