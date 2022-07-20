Раскрыто местонахождение покинувшего Россию Ефима Шифрина

Стало известно об отъезде за границу еще одного российского артиста. Юморист Ефим Шифрин отправился в Израиль.

Звезда «Аншлага» с чемоданами была замечена в израильском аэропорту, Шифрина окружали родственники. В городе Петах-Тиква уже почти 30 лет живет старший брат юмориста, Самуэль Залманович Шифрин. Мужчина репатриировался в 1993 году, у него есть жена и трое детей, которые подарили семье Шифрина внуков. Юморист сохраняет тесную связь с родственниками и старается их навещать хотя бы раз в год.

При этом о своей жизни Ефим Залманович говорить не любит. Но иногда, в порыве чувств, может сделать исключение. Так на днях артист разгласил очень личную информацию. Юморист разместил в соцсети фото своего младшего внука. Шифрин посетовал, что еще ни разу не видел мальчика вживую, все общение проходило по видеосвязи, так как малыш, как и его мама с папой, живет в Израиле. Мальчик стал восьмым внучатым племянником Ефима Залмановича.

Видимо, решение отправиться за границу Шифрин принял в том числе и ради нового члена семьи. Малышу пока лучше не летать на самолетах, поэтому юморист был вынужден сам поехать к родне. Поездку артист скрывать не стал и сам выложил в «Инстаграме*» видео из аэропорта. Судя по кадрам, звезду «Аншлага» встречали брат и трое старших внуков. Чтобы избежать сплетен Шифрин сразу обозначил срок пребывания в Израиле и назвал точную дату возвращения в Россию.

«Ближайшие 10 дней проведу в семье брата, в кругу своих трех племянников и семи внучат. Новый театральный сезон открою уже совсем скоро - 12 августа, в Москве», — написал юморист.