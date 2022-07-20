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7 минут назад

Иван Охлобыстин назвал российскую интеллигенцию «эскортниками»

Никита Бородкин

Актер Иван Охлобыстин объяснил, почему современная творческая интеллигенция не поддерживает страну в сложившейся ситуации. Как сообщает МК, он отметил, что гражданской позиции у них нет, зато есть ужас от того, что обрушился привычный глянцевый мир — обычно они привыкли занимать роль «эскортников».

Иван Охлобыстин назвал российскую интеллигенцию «эскортниками»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению артиста, сейчас у людей искусства нет возможности посещать фестивали и снимать для Запада фильмы о России, необходимость уничтожения которой сейчас там «очевидна всем». По этой причине, среднестатистический художник ждет, что новые приоритеты расставит народ.

«Только вот есть у меня подозрение, что не потянет современный художник такой ответственности, потому что и не художник он вовсе, а так — эскортник. Нет у него ни вдохновения, ни чести, ни храбрости для решения серьёзных, художественных задач. Мелковат душонкой. Умом не густ», — подчеркнул Охлобыстин.

Он посетовал, что в России даже от мейнстрима ничего осталось — он растаял, оставив за собой лишь пятно.

Шоу-бизнес,Иван Охлобыстин,
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