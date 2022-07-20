Иван Охлобыстин назвал российскую интеллигенцию «эскортниками»

Актер Иван Охлобыстин объяснил, почему современная творческая интеллигенция не поддерживает страну в сложившейся ситуации. Как сообщает МК, он отметил, что гражданской позиции у них нет, зато есть ужас от того, что обрушился привычный глянцевый мир — обычно они привыкли занимать роль «эскортников».
По мнению артиста, сейчас у людей искусства нет возможности посещать фестивали и снимать для Запада фильмы о России, необходимость уничтожения которой сейчас там «очевидна всем». По этой причине, среднестатистический художник ждет, что новые приоритеты расставит народ.
«Только вот есть у меня подозрение, что не потянет современный художник такой ответственности, потому что и не художник он вовсе, а так — эскортник. Нет у него ни вдохновения, ни чести, ни храбрости для решения серьёзных, художественных задач. Мелковат душонкой. Умом не густ», — подчеркнул Охлобыстин.
Он посетовал, что в России даже от мейнстрима ничего осталось — он растаял, оставив за собой лишь пятно.