Иван Охлобыстин назвал российскую интеллигенцию «эскортниками»

«Только вот есть у меня подозрение, что не потянет современный художник такой ответственности, потому что и не художник он вовсе, а так — эскортник. Нет у него ни вдохновения, ни чести, ни храбрости для решения серьёзных, художественных задач. Мелковат душонкой. Умом не густ», — подчеркнул Охлобыстин.