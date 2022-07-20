В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 55.44EUR 56.45
Войти в почту
22 минуты назад

Киркорова оштрафовали за невыплату штрафа по парковке

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Певца Филиппа Киркорова оштрафовали за неуплату штрафа за парковку в неположенном месте на 6 тыс. рублей, сообщила пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук.

Киркорова оштрафовали за невыплату штрафа по парковке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Постановлением мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы Киркоров Филипп Бедросович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок)», – сказала Гуринчук РИА «Новости».

Она уточнила, что ему назначили наказание в виде административного штрафа в размере 6 тыс. рублей.

Дело направили в суд из-за неуплаты штрафа за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки проезжей части, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств в Москве или Петербурге. Штраф составлял 3 тыс. рублей.

В 2021 году в Таганском суде сообщали, что певца могут отправить под административный арест за неуплату в положенный срок штрафов ГИБДД. Вскоре после этого штрафы были оплачены.

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители