Киркорова оштрафовали за невыплату штрафа по парковке

Певца Филиппа Киркорова оштрафовали за неуплату штрафа за парковку в неположенном месте на 6 тыс. рублей, сообщила пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук.

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«Постановлением мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы Киркоров Филипп Бедросович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок)», – сказала Гуринчук РИА «Новости».

Она уточнила, что ему назначили наказание в виде административного штрафа в размере 6 тыс. рублей.

Дело направили в суд из-за неуплаты штрафа за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки проезжей части, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств в Москве или Петербурге. Штраф составлял 3 тыс. рублей.