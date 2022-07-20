Раскрыто влияние Зеленского на судьбу покойной Русланы Писанки

Президента Украины Владимира Зеленского и ушедшую из жизни актрису Руслану Писанку связывала работа.
Коллеги вместе участвовали в шоу «Танцы со звездами» на украинском телевидении в 2006 году. Также они вели реалити-шоу «Служебный романс» и снимались в фильме-мюзикле «Как казаки...».
Карьера актрисы неоднократно пересекалась с Зеленским. Позже Писанка и вовсе получила роль в сериале «Сваты», который снимала киностудия нынешнего президента Украины «Квартал-95». В проекте артистка сотрудничала с российскими коллегами, в числе которых был актер Федор Добронравов.
Писанка ушла из жизни 19 июля в возрасте 56 лет.