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41 минуту назад

Владимир Зеленский повлиял на судьбу покойной Русланы Писанки

Слово и Дело

Президента Украины Владимира Зеленского и ушедшую из жизни актрису Руслану Писанку связывала работа.

Раскрыто влияние Зеленского на судьбу покойной Русланы Писанки
Фото: Maxim Burlak/Russian Look/GloballookpressMaxim Burlak/Russian Look/Globallookpress

Коллеги вместе участвовали в шоу «Танцы со звездами» на украинском телевидении в 2006 году. Также они вели реалити-шоу «Служебный романс» и снимались в фильме-мюзикле «Как казаки...».

Карьера актрисы неоднократно пересекалась с Зеленским. Позже Писанка и вовсе получила роль в сериале «Сваты», который снимала киностудия нынешнего президента Украины «Квартал-95». В проекте артистка сотрудничала с российскими коллегами, в числе которых был актер Федор Добронравов.

Писанка ушла из жизни 19 июля в возрасте 56 лет.

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