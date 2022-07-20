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31 минуту назад

Шевчук прокомментировал свое попадание в негласный «черный список» артистов

Газета.Ru

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук в беседе с News.ru прокомментировал информацию о том, что он якобы состоит в негласном «черном списке» артистов.

Шевчук прокомментировал свое попадание в «черный список» артистов
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»Владимир Астапкович/РИА «Новости»

По словам музыканта, он боится только Божьего суда.

«Я одного суда боюсь — Божьего, остальное все — рок-н-ролл», — сказал Шевчук.

О подобной мере говорил глава рабочей группы Общественной палаты Александр Малькевич во время пресс-конференции на тему «Нежелательные артисты. Судьба черного списка шоу-бизнеса». По его словам, в России действительно необходимо ввести официальный список деятелей культуры, которые не могут рассчитывать на поддержку государства из-за своих политических высказываний. Он заявлял, что осенью список артистов будет расширен, а затем будет рассмотрено предложение сделать его официальным на государственном уровне. До этого о «черном списке» говорили только устроители концертов, официально его существование не подтверждено.

В отношении Шевчука завели новое дело

Ранее сообщалось, что Дзержинский суд Санкт-Петербурга вернул административное дело лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука о дискредитации Вооруженных сил РФ в Уфу. На Шевчука был составлен административный протокол после концерта в Уфе 19 мая. Очевидцы сообщали, что Шевчук во время концерта рассуждал о родине. Однако суд в Санкт-Петербурге вернул составителям протокола материалы дела об административном правонарушении в отношении музыканта, потому что в них отсутствовали данные о том, какие именно его слова или действия выражали дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Шоу-бизнес,Александр Малькевич,Юрий Шевчук,Общественная палата России,
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