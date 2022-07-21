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47 минут назад

Брэд Питт объяснил, зачем надел юбку на премьеру фильма

Газета.Ruиещё 1

Актер Брэд Питт в разговоре с корреспондентом Associated Press объяснил, зачем надел юбку на премьеру своего фильма "Быстрее пули" в Берлине. По словам артиста, он сделал это ради "бриза".

"Бриз, бриз", - сказал Питт.

В минувший вторник, 19 июля, в Берлине прошла премьера фильма "Быстрее пули". Боевик представили его режиссер Дэвид Литч и исполнители главных ролей во главе с Брэдом Питтом.

Актер появился на красной ковровой дорожке в коричневом льняном костюме с юбкой. Под жакет Брэд надел розовую рубашку, расстегнув пару верхних пуговиц, и дополнил образ кожаными ботинками на шнуровке, солнцезащитными очками и несколькими кулонами.

Ранее Брэд Питт снялся для обложки GQ и удивил фанатов своим внешним видом.

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