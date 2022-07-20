Высоцкая назвала неприятную закономерность на кинопробах

«Чем больше хочется получить роль, чем больше дрожишь от предвкушения, тем меньше вероятность, что роль достанется тебе. Интересно это работает. И так во всем — чем больше хочешь что-то, тем меньше у тебя шансов», — поделилась супруга режиссера Андрея Кончаловского.