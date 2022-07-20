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53 минуты назад

Высоцкая назвала неприятную закономерность на кинопробах

Никита Бородкин

Актриса Юлия Высоцкая назвала неприятную закономерность, которая характерна для кинопроб. В своем Telegram-канале она отметила, что чем желаннее роль для артиста, тем меньше шанс ее получить.

Высоцкая назвала неприятную закономерность на кинопробах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Чем больше хочется получить роль, чем больше дрожишь от предвкушения, тем меньше вероятность, что роль достанется тебе. Интересно это работает. И так во всем — чем больше хочешь что-то, тем меньше у тебя шансов», — поделилась супруга режиссера Андрея Кончаловского.

По словам Высоцкой, умные режиссеры сперва зовут артиста на разговор, чтобы узнать друг друга поближе. Это позволяет снять основную нервозность и страх перед неизвестным. Если же времени на подобное знакомство нет, то исход кастинга зачастую решает случай.

Напомним, что ранее Высоцкая призналась в «запоях». По словам звезды, она часто не может остановиться разбираться в какой-то теме, пока не дойдет «до сути».

Шоу-бизнес,Юлия Высоцкая,Андрей Михалков-Кончаловский,
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