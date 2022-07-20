Высоцкая назвала неприятную закономерность на кинопробах

Актриса Юлия Высоцкая назвала неприятную закономерность, которая характерна для кинопроб. В своем Telegram-канале она отметила, что чем желаннее роль для артиста, тем меньше шанс ее получить.
«Чем больше хочется получить роль, чем больше дрожишь от предвкушения, тем меньше вероятность, что роль достанется тебе. Интересно это работает. И так во всем — чем больше хочешь что-то, тем меньше у тебя шансов», — поделилась супруга режиссера Андрея Кончаловского.
По словам Высоцкой, умные режиссеры сперва зовут артиста на разговор, чтобы узнать друг друга поближе. Это позволяет снять основную нервозность и страх перед неизвестным. Если же времени на подобное знакомство нет, то исход кастинга зачастую решает случай.
Напомним, что ранее Высоцкая призналась в «запоях». По словам звезды, она часто не может остановиться разбираться в какой-то теме, пока не дойдет «до сути».