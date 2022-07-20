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17 минут назад

Сменил брюки на юбку: Брэд Питт шокировал поклонников

Александр Котлеткин

Актер Брэд Питт пришел на премьеру своего нового фильма «Быстрее пули» в Берлине в юбке. Как сообщает Starhit.ru, скорее всего, артист решил таким образом спастись от жары — в столице ФРГ воздух прогрелся до +35 градусов.

1/13 Актер Брэд Питт пришел на премьеру своего нового фильма «Быстрее пули» в Берлине в юбке
Фото: legion-media.ru\globallookpress.com
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2/13 Как сообщает Starhit.ru, скорее всего, артист решил таким образом спастись от жары — в столице ФРГ воздух прогрелся до +35 градусов
Фото: globallookpress.com
3/13 На красной дорожке 58-летний Питт надел свободную юбку средней длины, жакет в тон ей и лиловую рубашку
Фото: globallookpress.com
4/13 Дополнили образ армейские ботинки
Фото: globallookpress.com
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5/13 Некоторые поклонники оценили такой подход, однако российская публика стала шутить, что он залез в гардероб своей экс-супруги Анджелины Джоли
Фото: Reuters
6/13 «Только не он! Вот всем можно, но не ему. Он в костюме моей мамы...»; «Уж без юбки тогда пришел, бомж-стайл», — реагируют пользователи
Фото: globallookpress.com
7/13 Скандальный променад голливудского актера – в галерее «Рамблера»
Фото: legion-media.ru
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На красной дорожке 58-летний Питт надел свободную юбку средней длины, жакет в тон ей и лиловую рубашку. Дополнили образ армейские ботинки.

Некоторые поклонники оценили такой подход, однако российская публика стала шутить, что он залез в гардероб своей экс-супруги Анджелины Джоли.

«Только не он! Вот всем можно, но не ему. Он в костюме моей мамы...»; «Уж без юбки тогда пришел, бомж-стайл», — реагируют пользователи.

Скандальный променад голливудского актера – в галерее «Рамблера».

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