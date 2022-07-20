Сменил брюки на юбку: Брэд Питт шокировал поклонников

Актер Брэд Питт пришел на премьеру своего нового фильма «Быстрее пули» в Берлине в юбке. Как сообщает Starhit.ru, скорее всего, артист решил таким образом спастись от жары — в столице ФРГ воздух прогрелся до +35 градусов.

1/13 Актер Брэд Питт пришел на премьеру своего нового фильма «Быстрее пули» в Берлине в юбке Фото: legion-media.ru\globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/13 Как сообщает Starhit.ru, скорее всего, артист решил таким образом спастись от жары — в столице ФРГ воздух прогрелся до +35 градусов Фото: globallookpress.com 3/13 На красной дорожке 58-летний Питт надел свободную юбку средней длины, жакет в тон ей и лиловую рубашку Фото: globallookpress.com 4/13 Дополнили образ армейские ботинки Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/13 Некоторые поклонники оценили такой подход, однако российская публика стала шутить, что он залез в гардероб своей экс-супруги Анджелины Джоли Фото: Reuters 6/13 «Только не он! Вот всем можно, но не ему. Он в костюме моей мамы...»; «Уж без юбки тогда пришел, бомж-стайл», — реагируют пользователи Фото: globallookpress.com 7/13 Скандальный променад голливудского актера – в галерее «Рамблера» Фото: legion-media.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/13 9/13 10/13 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/13 12/13 13/13

На красной дорожке 58-летний Питт надел свободную юбку средней длины, жакет в тон ей и лиловую рубашку. Дополнили образ армейские ботинки.

Некоторые поклонники оценили такой подход, однако российская публика стала шутить, что он залез в гардероб своей экс-супруги Анджелины Джоли.

«Только не он! Вот всем можно, но не ему. Он в костюме моей мамы...»; «Уж без юбки тогда пришел, бомж-стайл», — реагируют пользователи.