Боня прокомментировала интимное видео Айзы

Телеведущая Виктория Боня прокомментировала слив интимного видеоролика Айзы-Лилуны Ай. В новом выпуске Rutube-шоу «Злые языки» она не упустила возможности подколоть свою давнюю соперницу.

«Айзу можно понять. Чеченская диаспора очень будет рада, что она сменила фамилию», — сказала Боня.

Телеведущая воспользовалась возможностью нелестно высказаться о коллеге, когда речь зашла о смене имен. Она напомнила, что сперва Айза носила фамилию Вагапова. После замужества с рэпером Гуфом она стала Долматовой. Второй брак принес ей фамилию Анохина. Однако в начале года блогер превратилась в Айзу-Лилуну Ай.