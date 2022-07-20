Боня прокомментировала интимное видео Айзы

Телеведущая Виктория Боня прокомментировала слив интимного видеоролика Айзы-Лилуны Ай. В новом выпуске Rutube-шоу «Злые языки» она не упустила возможности подколоть свою давнюю соперницу.
«Айзу можно понять. Чеченская диаспора очень будет рада, что она сменила фамилию», — сказала Боня.
Телеведущая воспользовалась возможностью нелестно высказаться о коллеге, когда речь зашла о смене имен. Она напомнила, что сперва Айза носила фамилию Вагапова. После замужества с рэпером Гуфом она стала Долматовой. Второй брак принес ей фамилию Анохина. Однако в начале года блогер превратилась в Айзу-Лилуну Ай.
Напомним, что ранее Айза извинилась перед новой супругой рэпера Юлией Королевой за клевету. Она публично заявила, что много раз делала больно новой возлюбленной Гуфа, из-за чего ей стало очень стыдно.