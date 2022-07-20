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1 час назад

«Чеченская диаспора будет рада»: Боня прокомментировала интимное видео Айзы

Никита Бородкин

Телеведущая Виктория Боня прокомментировала слив интимного видеоролика Айзы-Лилуны Ай. В новом выпуске Rutube-шоу «Злые языки» она не упустила возможности подколоть свою давнюю соперницу.

Боня прокомментировала интимное видео Айзы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Айзу можно понять. Чеченская диаспора очень будет рада, что она сменила фамилию», — сказала Боня.

Телеведущая воспользовалась возможностью нелестно высказаться о коллеге, когда речь зашла о смене имен. Она напомнила, что сперва Айза носила фамилию Вагапова. После замужества с рэпером Гуфом она стала Долматовой. Второй брак принес ей фамилию Анохина. Однако в начале года блогер превратилась в Айзу-Лилуну Ай.

Напомним, что ранее Айза извинилась перед новой супругой рэпера Юлией Королевой за клевету. Она публично заявила, что много раз делала больно новой возлюбленной Гуфа, из-за чего ей стало очень стыдно.

Шоу-бизнес,Гуф,Юлия Королева,
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