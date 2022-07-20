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32 минуты назад

«Только не он»: Брэд Питт пришел на премьеру в юбке

Никита Бородкин

Актер Брэд Питт пришел на премьеру своего нового фильма «Быстрее пули» в Берлине в юбке. Как сообщает Starhit.ru, скорее всего, артист решил таким образом спастись от жары — в столице ФРГ воздух прогрелся до +35 градусов.

«Только не он»: Брэд Питт пришел на премьеру в юбке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На красной дорожке 58-летний Питт надел свободную юбку средней длины, жакет в тон ей и лиловую рубашку. Дополнили образ армейские ботинки.

Некоторые поклонники оценили такой подход, однако российская публика стала шутить, что он залез в гардероб своей экс-супруги Анджелины Джоли.

«Только не он! Вот всем можно, но не ему. Он в костюме моей мамы...»; «Уж без юбки тогда пришел, бомж-стайл», — реагируют пользователи.

Позднее Питт предстал в еще одном образе, надев свободный костюм серого цвета, который подчеркнул подтянутое тело знаменитости. Он фанатам понравился значительно больше.

«Он что, молодильных яблок объелся? Красавчик в любом возрасте»; «Держите меня!», — восторгались фанатки.

Шоу-бизнес,Брэд Питт,Анджелина Джоли,
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