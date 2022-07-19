Алиса Вокс рассказала о домогательствах в раннем возрасте

«В меня ничего не проникло, заставили потрогать. Это был режиссер детского сериала. Очень многие режиссеры именно детских театров, главы спортивных секций, очень многие, к сожалению, которые работают с детьми, имеют к ним нездоровую страсть. Если посмотреть статистику по педофилии, то процентов 40 — руководители спортивных секций, педагоги, причем уважаемые люди», – рассказала Вокс.

Однако на этом история не закончилась. Как добавляет Алиса, тогда она не стала замалчивать факт домогательств и назвала своего обидчика педофилом. Но тот не просто отверг обвинения, но и подал на девушку в суд за клевету. Суд встал на сторону режиссёра, и Алисе Вокс пришлось выплатить своему обидчику штраф в размере полумиллиона рублей. По словам певицы, во время суда она смогла успешно пройти проверку на детекторе лжи. Кроме этого, в суде были представлены показания других несовершеннолетних жертв домогательств. Но на приговор это никак не повлияло.