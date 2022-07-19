Алиса Вокс рассказала о домогательствах в раннем возрасте

Певица и бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс рассказала о том, что в несовершеннолетнем возрасте стала жертвой домогательств. Об этом пишет издание News.ru.
По словам певицы, она подверглась домогательствам от режиссера детского сериала, в котором снималась. На тот момент ей было всего 17 лет.
«В меня ничего не проникло, заставили потрогать. Это был режиссер детского сериала. Очень многие режиссеры именно детских театров, главы спортивных секций, очень многие, к сожалению, которые работают с детьми, имеют к ним нездоровую страсть. Если посмотреть статистику по педофилии, то процентов 40 — руководители спортивных секций, педагоги, причем уважаемые люди», – рассказала Вокс.
Однако на этом история не закончилась. Как добавляет Алиса, тогда она не стала замалчивать факт домогательств и назвала своего обидчика педофилом. Но тот не просто отверг обвинения, но и подал на девушку в суд за клевету. Суд встал на сторону режиссёра, и Алисе Вокс пришлось выплатить своему обидчику штраф в размере полумиллиона рублей. По словам певицы, во время суда она смогла успешно пройти проверку на детекторе лжи. Кроме этого, в суде были представлены показания других несовершеннолетних жертв домогательств. Но на приговор это никак не повлияло.
«Это не то, на чем хочется похайпить — это то, что хочется скрыть. Это та боль, которую хочется запихать глубоко в себя и не вынимать. Хайпить можно на чем угодно, но только не на этом. Это вызывает наоборот осуждение, порицание, ненависть…Зачем вызывать ненависть?», – добавляет певица.
Напомним, что ранее Алиса Вокс раскрыла больше подробностей своего трудного детства.