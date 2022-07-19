На Троекуровском кладбище усилена охрана из-за поклонников Шатунова

Администрация Троекуровского кладбища Москвы выставила дополнительный пост охраны из-за ажиотажа вокруг места захоронения бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. С момента печального события минуло несколько недель, но поток поклонников на территорию некрополя не спешит убывать.
Администрация кладбища сообщила, что ограничений на посещение могилы Шатунова нет.
«В связи с интенсивным потоком граждан был выставлен дополнительный пост охраны для обеспечения правопорядка. Все желающие могут подойти к могиле и возложить цветы в рабочие часы Троекуровского кладбища с 9.00 до 19.00», - сообщается в Телеграм-канале.
Ранее поступали сообщения о том, что некоторые фанаты не соблюдают порядок и ведут себя крайне эмоционально и не вполне этично. Согласно поступающим данным, иные поклонники громко поют хиты певца и забирают домой мягкие игрушки, оставленные их единомышленниками.
Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет из-за обширного инфаркта. За два дня до смерти он выиграл суд против продюсера Андрея Разина – из-за авторских прав на хиты «Ласкового мая», в создании которых участвовал певец.