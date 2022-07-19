Домогаров расстался с молодой избранницей

«Он все время укоряет Татьяну за то, что она не читает книг и никак не развивается. Хотя она очень талантлива в танцах! Также на ней весь дом и бытовое обслуживание. А ведь Таня отказалась от штампа в паспорте и от детей. Александр Юрьевич не хочет жениться и даже не хочет назвать Татьяну своей невестой, потому что ему и так хорошо… А Татьяне уже 36 лет, и дети — это ее мечта», — отметила женщина.