В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 55.44EUR 56.45
Войти в почту
16 минут назад

Домогаров расстался с молодой избранницей: «Он тратит время на отдых с новыми пассиями»

WomanHit.ruиещё 1

59-летний актер Александр Домогаров полтора года назад сообщил, что уже десять лет живет с танцовщицей Татьяной Степановой. Однако свой день рождения, который прошел на прошлой неделе, артист отметил в статусе свободного мужчины.

Домогаров расстался с молодой избранницей
Фото: ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

А сейчас в редакцию портала «Экспресс-газета» обратилась некая Елена Петрова. Женщина решила рассказать всю правду о личной жизни знаменитости, а в качестве доказательств предоставила совместные фотографии Татьяны и Александра, которых нет в Сети.

Видео дня

По словам женщины, Домогаров обвинял Степанову в изменах, воровстве и нелестно отзывался о ней. Также Елена рассказала, что танцовщица прощала ему измены и терпела его «странные сексуальные пристрастия».

«Он все время укоряет Татьяну за то, что она не читает книг и никак не развивается. Хотя она очень талантлива в танцах! Также на ней весь дом и бытовое обслуживание. А ведь Таня отказалась от штампа в паспорте и от детей. Александр Юрьевич не хочет жениться и даже не хочет назвать Татьяну своей невестой, потому что ему и так хорошо… А Татьяне уже 36 лет, и дети — это ее мечта», — отметила женщина.

Также Петрова рассказала, что именно поэтому свое внимание Степанова уделяет своим ученикам, которым преподает балет.

«Но даже график своей работы смогла построить так, чтобы поддерживать Александра Юрьевича в его поездках. Единственное, чего Таня хочет, — это чтобы Александр Юрьевич наконец осознал: никто так сильно и искренне его любить не будет. Ей не нужны публичность и деньги. Ей важно быть с любимым, но чтобы он не вытирал об нее ноги и не устраивал свою звездную жизнь за счет ее покорности!» — подчеркнула Елена.

В итоге она заявила, что Домогаров и Степанова разошлись.

«Таня бросила Домогарова и счастлива в новых отношениях с молодым человеком… Причиной послужило то, что Александр оказался не готов к семье, официальному браку, желанию ремонтировать вместе дом. А все свободное время тратит на отдых с новыми пассиями и лечение бывшей супруги Ирины от онкологического заболевания, которое вновь прогрессирует», — заключила женщина.

Шоу-бизнес,Татьяна Степанова,Александр Домогаров,Елена Петрова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители