Домогаров расстался с молодой избранницей

59-летний актер Александр Домогаров полтора года назад сообщил, что уже десять лет живет с танцовщицей Татьяной Степановой. Однако свой день рождения, который прошел на прошлой неделе, артист отметил в статусе свободного мужчины.
А сейчас в редакцию портала «Экспресс-газета» обратилась некая Елена Петрова. Женщина решила рассказать всю правду о личной жизни знаменитости, а в качестве доказательств предоставила совместные фотографии Татьяны и Александра, которых нет в Сети.
По словам женщины, Домогаров обвинял Степанову в изменах, воровстве и нелестно отзывался о ней. Также Елена рассказала, что танцовщица прощала ему измены и терпела его «странные сексуальные пристрастия».
«Он все время укоряет Татьяну за то, что она не читает книг и никак не развивается. Хотя она очень талантлива в танцах! Также на ней весь дом и бытовое обслуживание. А ведь Таня отказалась от штампа в паспорте и от детей. Александр Юрьевич не хочет жениться и даже не хочет назвать Татьяну своей невестой, потому что ему и так хорошо… А Татьяне уже 36 лет, и дети — это ее мечта», — отметила женщина.
Также Петрова рассказала, что именно поэтому свое внимание Степанова уделяет своим ученикам, которым преподает балет.
«Но даже график своей работы смогла построить так, чтобы поддерживать Александра Юрьевича в его поездках. Единственное, чего Таня хочет, — это чтобы Александр Юрьевич наконец осознал: никто так сильно и искренне его любить не будет. Ей не нужны публичность и деньги. Ей важно быть с любимым, но чтобы он не вытирал об нее ноги и не устраивал свою звездную жизнь за счет ее покорности!» — подчеркнула Елена.
В итоге она заявила, что Домогаров и Степанова разошлись.
«Таня бросила Домогарова и счастлива в новых отношениях с молодым человеком… Причиной послужило то, что Александр оказался не готов к семье, официальному браку, желанию ремонтировать вместе дом. А все свободное время тратит на отдых с новыми пассиями и лечение бывшей супруги Ирины от онкологического заболевания, которое вновь прогрессирует», — заключила женщина.