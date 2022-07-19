У могилы Шатунова установили дополнительный пост охраны

Руководство Троекуровского кладбища установило дополнительный пост охраны около могилы солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Об этом пишет пресс-служба ГБУ «Ритуал» в своем Telegram-канале.
«В связи с интенсивным потоком граждан был выставлен дополнительный пост охраны для обеспечения правопорядка», - пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что поклонники певца могут свободно, без каких-либо ограничений, посетить место захоронения певца и возложить цветы. Мемориальное заведение работает с 9-00 до 19-00.
Ранее сообщалось, что охранник Троекуровского кладбища раскритиковал поведение фанатов Шатунова. Он рассказал, что посетители включают громкую музыку, делают селфи у могилы, танцуют.
Он подчеркнул, что такое поведение фанатов является нежелательным, но в целом некритичным. Его возмущение вызывают люди, которые забирают подарки, письма и игрушки с могилы, ложатся на нее.