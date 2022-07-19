В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 55.44EUR 56.45
Войти в почту
41 минуту назад

У могилы Шатунова установили дополнительный пост охраны

Илья Родин

Руководство Троекуровского кладбища установило дополнительный пост охраны около могилы солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Об этом пишет пресс-служба ГБУ «Ритуал» в своем Telegram-канале.

«В связи с интенсивным потоком граждан был выставлен дополнительный пост охраны для обеспечения правопорядка», - пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что поклонники певца могут свободно, без каких-либо ограничений, посетить место захоронения певца и возложить цветы. Мемориальное заведение работает с 9-00 до 19-00.

Ранее сообщалось, что охранник Троекуровского кладбища раскритиковал поведение фанатов Шатунова. Он рассказал, что посетители включают громкую музыку, делают селфи у могилы, танцуют.

Он подчеркнул, что такое поведение фанатов является нежелательным, но в целом некритичным. Его возмущение вызывают люди, которые забирают подарки, письма и игрушки с могилы, ложатся на нее.

Шоу-бизнес,Видео,Юрий Шатунов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители