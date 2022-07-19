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1 час назад

Регина Тодоренко рожала второго ребенка в присутствии трехлетнего сына

Моя Москва.онлайниещё 1

Весь процесс прошел довольно спокойно и быстро

Регина Тодоренко поделилась подробностями вторых родов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На днях телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов во второй раз стали родителями. Девушка родила мальчика — сейчас у пары двое сыновей. В своем Telegram-канале она подробно рассказала, как все происходило.

Звезда решила родить в воде дома. Тодоренко отметила, что до рождения ребенка она ела пиццу, ходила на беговой дорожке и даже танцевала.

А еще я мечтала, чтобы мы встретили малыша всей семьей. Я готовила Мишку к этому событию. Не знала наверняка, по какому сценарию будут развиваться мои роды, но в голове держала визуализацию того, что хочу: водные роды, рядом со мной муж и сын в ожидании нового человека», — поделилась телеведущая.

Знаменитость отметила, что родила второго сына за 2,5 часа. Весь процесс прошел довольно спокойно и быстро.

Шоу-бизнес,Регина Тодоренко,Влад Топалов,
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