Регина Тодоренко поделилась подробностями вторых родов

Весь процесс прошел довольно спокойно и быстро
На днях телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов во второй раз стали родителями. Девушка родила мальчика — сейчас у пары двое сыновей. В своем Telegram-канале она подробно рассказала, как все происходило.
Звезда решила родить в воде дома. Тодоренко отметила, что до рождения ребенка она ела пиццу, ходила на беговой дорожке и даже танцевала.
А еще я мечтала, чтобы мы встретили малыша всей семьей. Я готовила Мишку к этому событию. Не знала наверняка, по какому сценарию будут развиваться мои роды, но в голове держала визуализацию того, что хочу: водные роды, рядом со мной муж и сын в ожидании нового человека», — поделилась телеведущая.
Знаменитость отметила, что родила второго сына за 2,5 часа. Весь процесс прошел довольно спокойно и быстро.