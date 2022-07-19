Регина Тодоренко поделилась подробностями вторых родов

А еще я мечтала, чтобы мы встретили малыша всей семьей. Я готовила Мишку к этому событию. Не знала наверняка, по какому сценарию будут развиваться мои роды, но в голове держала визуализацию того, что хочу: водные роды, рядом со мной муж и сын в ожидании нового человека», — поделилась телеведущая.