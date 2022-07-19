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1 час назад

Садальский рассказал о болезни Писанки

Мария Иванова

Актер Станислав Садальский заявил, что «финальным аккордом» болезни Русланы Писанки могла стать потеря сознания во время спектакля. Об этом он написал в своем «Живом Журнале».

Садальский рассказал о болезни Писанки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка скончалась 19 июля в Германии. Ей было 56 лет.

СМИ сообщили, что Писанка боролась с тяжелой болезнью.

По словам Садальского, в феврале Писанка упала в обморок на сцене во время спектакля, сломала ногу и перенесла сложную операцию.

«Руся всем говорила: «просто неудачно в танце подвернула ступню». Но думаю, это и было начало болезни. Или уже финальный аккорд…» - написал актер (орфография и пунктуация автора сохранены).

Друг и коллега Писанки Владимир Горянский рассказал, что несколько дней назад актрисе сделали операцию в немецкой клинике.

Шоу-бизнес,Руслана Писанка,Владимир Горянский,Станислав Садальский,
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