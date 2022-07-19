Жигалова напомнила Лободе, как та критиковала нацистов

«У нее была та же самая проблема. Ее родственников долгое время преследовали националисты и бандеровцы, как она их называла на Украине. Света даже об этом жаловалась, что ей не дают петь, срывают концерты и преследуют ее родственников. Почему Светлана Лобода молчит об этом сейчас, когда активно поддерживает Украину?» — задалась вопросом Жигалова.