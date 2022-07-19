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1 час назад

Жигалова напомнила Лободе, как она критиковала нацистов на Украине

Никита Бородкин

Журналистка Алена Жигалова напомнила Лободе, о том, как поменялось ее мнение о происходящем на Украине. В своем YouTube-шоу «Алена блин! говорит» она вспомнила, как артистка рассказывала о зверствах нацистов еще несколько лет назад.

Жигалова напомнила Лободе, как та критиковала нацистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе передачи она отметила, что недавно Лолита пожаловалась на дискриминацию русских на Украине, отметив, что Лобода также была недовольна поведением националистически настроенных украинцев.

«У нее была та же самая проблема. Ее родственников долгое время преследовали националисты и бандеровцы, как она их называла на Украине. Света даже об этом жаловалась, что ей не дают петь, срывают концерты и преследуют ее родственников. Почему Светлана Лобода молчит об этом сейчас, когда активно поддерживает Украину?» — задалась вопросом Жигалова.

Напомним, что с недавних пор на Украине начали отказываться от выступлений Лободы. Как подчеркивал продюсер Алексей Остудин, исполнительница долгое время «сидела на двух стульях», и в результате лишилась поддержки своих соотечественников. Кроме того, из-за критики спецоперации ей запретили въезд в РФ до 2072 года, а потому выступать перед россиянами ей приходится за пределами страны.

Шоу-бизнес,Алексей Остудин,Светлана Лобода,
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