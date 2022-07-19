Внук Пугачевой рассказал о проблемах со здоровьем

Музыкант, внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков рассказал, что заболел гриппом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Ребят :(( в итоге заболел гриппом, походу очень долго держалась эта бяка и в итоге вылезла наружу во всей своей красе…» - рассказал он (орфография и пунктуация автора сохранены).

Из-за болезни ближайшие выступления музыканта не состоятся. Он рассчитывает восстановиться к началу августа.

Ранее жена Преснякова Алена Краснова рассказала, что они пока не готовы стать родителями.