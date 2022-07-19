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33 минуты назад

Собчак заступилась за Меладзе после его слов о родине

Газета.Ru

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале поддержала певца Валерия Меладзе. Она высказалась по поводу того, что артист не стал называть Россию своей родиной.

Собчак заступилась за Меладзе после его слов о родине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вот как на самом деле Валерий обозначил позицию относительно своего отношения в нашем интервью годичной давности: родился и вырос в Грузии, учился в Украине, живу в России. У меня в сердце ко всем этим странам и народам — любовь», — пояснила телеведущая. Она отметила, что в СМИ исполнителя называют «предателем» из-за его высказывания.

Около года назад Меладзе появился в шоу Собчак и дал ей интервью. Журналистка посоветовала подписчикам пересмотреть выпуск с артистом.

Ранее стало известно, что Валерий Меладзе выступит в Монако с концертом в начале августа. Стоимость билетов варьируется от €750 до €1200. Концерт состоится 6 августа.

Шоу-бизнес,Валерий Меладзе,Ксения Собчак,
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