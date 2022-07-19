Собчак заступилась за Меладзе после его слов о родине

«Вот как на самом деле Валерий обозначил позицию относительно своего отношения в нашем интервью годичной давности: родился и вырос в Грузии, учился в Украине, живу в России. У меня в сердце ко всем этим странам и народам — любовь», — пояснила телеведущая. Она отметила, что в СМИ исполнителя называют «предателем» из-за его высказывания.