Собчак заступилась за Меладзе после его слов о родине

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале поддержала певца Валерия Меладзе. Она высказалась по поводу того, что артист не стал называть Россию своей родиной.
«Вот как на самом деле Валерий обозначил позицию относительно своего отношения в нашем интервью годичной давности: родился и вырос в Грузии, учился в Украине, живу в России. У меня в сердце ко всем этим странам и народам — любовь», — пояснила телеведущая. Она отметила, что в СМИ исполнителя называют «предателем» из-за его высказывания.
Около года назад Меладзе появился в шоу Собчак и дал ей интервью. Журналистка посоветовала подписчикам пересмотреть выпуск с артистом.
Ранее стало известно, что Валерий Меладзе выступит в Монако с концертом в начале августа. Стоимость билетов варьируется от €750 до €1200. Концерт состоится 6 августа.