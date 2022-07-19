Боня рассказала о жестоком предательстве от любимого

Блогер и телеведущая Виктория Боня рассказала о жестоком предательства со стороны бывшего избранника. В эфире RuTube-шоу «Злые языки» она призналась, что мужчина изменил ей с ее же подругой.

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Знаменитость встречалась с избранником три года. Однажды мужчина пригласил ее отметить день рождения на юге Франции и предложил позвать подругу. Ведущая приняла предложение возлюбленного, и через некоторое время мужчина занялся оформлением документов девушки. Однако вскоре Боня узнала об измене бойфренда.

«Я звоню накануне дня рождения подруге, слышу — на фоне играет пианино. Она: "Знаешь, я уехала к маме в Подмосковье". Звоню ему, а в трубке такая же музыка: "Ой, я улетел в Швейцарию". Идиоты!» — рассказала она.