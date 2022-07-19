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26 минут назад

Оксана Самойлова рассказала о переезде в коттедж

Газета.Ru

Рэпер Джиган и его супруга, блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова, переехали в новый особняк. Об этом звезды рассказали поклонникам в социальных сетях.

Оксана Самойлова рассказала о переезде в коттедж
Фото: samoylovaoxana/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)samoylovaoxana/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Оксана Самойлова опубликовала в личном блоге серию фотографий, сделанных во время переезда. На снимках жена Джигана и их дети, 10-летняя Ариела, 7-летняя Лея, 5-летняя Майя и 2-летний Давид, позируют, сидя у входа в их новый семейный особняк. Самого рэпера в кадре нет — в этот день он был на гастролях.

«Мы переехали! Я, конечно, очень люблю наш старый дом, но мы из него выросли с появлением Давидика. На протяжении двух лет мы искали дом и уже тысячу раз потеряли надежду, потому что за это время пересмотрели все возможные варианты. Больше чем дом мечты свалился нам на голову в один день», — рассказала Оксана Самойлова.

«Я пока немного в прострации с этим переездом, и у меня очень смешанные чувства. С одной стороны, я безумно рада, мы в нем живем уже почти два дня. С другой стороны, это такие серьезные перемены, а мне, как Тельцу, это так сложно! Я счастлива и шокирована одновременно», — добавила она.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Джиган арендовал Эрмитаж для семейной экскурсии.

Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,Эрмитаж,
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