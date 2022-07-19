«Я от счастья плачу»: Бузова сняла на видео львиный прайд

Телеведущая и певица Ольга Бузова продолжает делиться с поклонниками видео из ЮАР, где она участвует в съемках шоу «Звезды в Африке». На этот раз 36-летняя популярная исполнительница запечатлела на камеру львиный прайд. Соответствующая запись опубликована в ее личном Telegram-канале.