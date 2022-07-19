Никита Пресняков пожаловался на проблемы со здоровьем

«Заболел гриппом, по ходу очень долго держалась эта бяка и в итоге вылезла наружу во всей своей красе», — рассказал внук Аллы Пугачевой. Из-за этого музыкант решил отменить ближайшие выступления. Он пообещал восстановиться к началу августа и провести концерт на крыше клуба «Фантомас».