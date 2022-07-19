Никита Пресняков пожаловался на проблемы со здоровьем

Певец Никита Пресняков в своем Telegram-канале сообщил о проблемах со здоровьем.
«Заболел гриппом, по ходу очень долго держалась эта бяка и в итоге вылезла наружу во всей своей красе», — рассказал внук Аллы Пугачевой. Из-за этого музыкант решил отменить ближайшие выступления. Он пообещал восстановиться к началу августа и провести концерт на крыше клуба «Фантомас».
В начале июля Пресняков рассказал, что выступит как гость на вечере памяти покойного вокалиста группы Linkin Park Честера Беннингтона. Музыкант должен был появиться на мероприятии 23 июля.
Ранее Никита Пресняков заявил, что иногда обращается за личным советом к своей бабушке Алле Пугачевой. По словам артиста, Примадонна «помогает ему бороться с внутренними переживаниями».