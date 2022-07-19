Экс-солистка «Блестящих» рассказала об отношениях с родителями Фриске

«Для меня родители Жанны — родные люди! Я познакомилась с ними, когда мне было 18! Мы можем не общаться 24/7, но мы близкие друг другу люди! И теперь будет всегда! Тем более, что я навсегда крестная их внука, единственного сына нашей Жанны», — сказала певица.