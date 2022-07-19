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1 час назад

Экс-солистка «Блестящих» рассказала об отношениях с родителями Фриске

Елена Прошина

Бывшая солистка музыкального коллектива «Блестящие» Ольга Орлова сообщила, что состоит в близких отношениях с родителями певицы Жанны Фриске, которая погибла от онкологии в 2015 году, сообщает «Пятый канал».

Экс-солистка «Блестящих» рассказала об отношениях с родителями Фриске
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так она ответила на вопрос фанатов во время интерактива в соцсети.

«Для меня родители Жанны — родные люди! Я познакомилась с ними, когда мне было 18! Мы можем не общаться 24/7, но мы близкие друг другу люди! И теперь будет всегда! Тем более, что я навсегда крестная их внука, единственного сына нашей Жанны», — сказала певица.

Ранее стало известно, что сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья Фриске, ставшая минувшей весной мамой, не планирует знакомить дочку Луну с ее отцом, парикмахером Александром Титовым. С ним она рассталась еще в первые месяцы беременности и больше не намерена поддерживать отношения.

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