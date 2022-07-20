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49 минут назад

Дженнифер Лопес впервые появилась на публике после свадьбы с Беном Аффлеком

Газета.Ruиещё 1

Дженнифер Лопес впервые после свадьбы была замечена около танцевальной студии в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Daily Mail.

Дженнифер Лопес впервые появилась на публике после свадьбы с Беном Аффлеком
Фото: Газета.RuГазета.Ru

После свадьбы с Беном Аффлеком, которая прошла 16 июля в Лас-Вегасе, Дженнифер Лопес вернулась к тренировкам. Фотографы засняли певицу, выходившую из автомобиля около танцевальной студии в Лос-Анджелесе.

Миссис Аффлек была одета в обтягивающие легинсы, толстовку и кроссовки, волосы собрала в высокий хвост и спрятала глаза за крупными солнцезащитными очками. Обручальное кольцо Лопес предпочла оставить дома, вместо этого надев лишь помолвочное.

Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images/Getty Images

В минувшие выходные 52-летняя Дженнифер Лопес и 49-летний Бен Аффлек поженились в небольшой церкви в Лас-Вегасе. Свадьба была скромной, на ней присутствовали только самые близкие родственники пары.

Ранее "Газета.Ru" рассказала, что в сети появились фотографии со свадьбы Дженнифер Лопес и Бена Аффлека.

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