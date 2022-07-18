Названа стоимость билетов на концерт Меладзе в Монако

«Этот престижный вечер сочетает в себе великолепную музыку и ужин, приготовленный одними из лучших шеф-поваров мира, который удивит и порадует даже самых взыскательных гурманов. Событие, идеально сочетающее захватывающую дух красоту средиземноморского пейзажа, впечатляющую архитектуру, необыкновенную музыку, грандиозные декорации, изысканную кухню и легендарную магию Монако – гала-концерт, тщательно спланированный и организованный для тех, кто ценит только самое лучшее», – обещает релиз мероприятия.