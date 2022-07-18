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53 минуты назад

Названа стоимость билетов на концерт Меладзе в Монако

Елена Прошина

Валерий Меладзе запланировал концерт в Монако на площадке Yacht Club de Monaco. Стоимость билетов начинается от 750 евро, что составляет более 43 тысяч рублей по сегодняшнему курсу. Об этом сообщает портал «Слово и Дело».

Названа стоимость билетов на концерт Меладзе в Монако
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предполагается, что выступление состоится 6 августа и нацелено на самых состоятельных поклонников Меладзе.

«Этот престижный вечер сочетает в себе великолепную музыку и ужин, приготовленный одними из лучших шеф-поваров мира, который удивит и порадует даже самых взыскательных гурманов. Событие, идеально сочетающее захватывающую дух красоту средиземноморского пейзажа, впечатляющую архитектуру, необыкновенную музыку, грандиозные декорации, изысканную кухню и легендарную магию Монако – гала-концерт, тщательно спланированный и организованный для тех, кто ценит только самое лучшее», – обещает релиз мероприятия.

Напомним, что ранее Валерий Меладзе объявил о своём желании уйти из шоу-бизнеса и заняться научными исследованиями по специальности, полученной в институте. Однако это не помешало певцу выступить на закрытом корпоративе в Екатеринбурге.

Шоу-бизнес,Валерий Меладзе,
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