Названа стоимость билетов на концерт Меладзе в Монако

Валерий Меладзе запланировал концерт в Монако на площадке Yacht Club de Monaco. Стоимость билетов начинается от 750 евро, что составляет более 43 тысяч рублей по сегодняшнему курсу. Об этом сообщает портал «Слово и Дело».
Предполагается, что выступление состоится 6 августа и нацелено на самых состоятельных поклонников Меладзе.
«Этот престижный вечер сочетает в себе великолепную музыку и ужин, приготовленный одними из лучших шеф-поваров мира, который удивит и порадует даже самых взыскательных гурманов. Событие, идеально сочетающее захватывающую дух красоту средиземноморского пейзажа, впечатляющую архитектуру, необыкновенную музыку, грандиозные декорации, изысканную кухню и легендарную магию Монако – гала-концерт, тщательно спланированный и организованный для тех, кто ценит только самое лучшее», – обещает релиз мероприятия.
Напомним, что ранее Валерий Меладзе объявил о своём желании уйти из шоу-бизнеса и заняться научными исследованиями по специальности, полученной в институте. Однако это не помешало певцу выступить на закрытом корпоративе в Екатеринбурге.