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42 минуты назад

Дейнерис из «Игры престолов» рассказала о последствиях инсультов

Алиса Селезнёва

Британская актриса Эмилия Кларк («Игра престолов») рассказала, что после перенесенных инсультов «осталась без части мозга», но это не повлияло на ее жизнь. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на эфир BBC.

Актриса перенесла две аневризмы головного мозга и операцию во время съемок в «Игре престолов» в 2011 и 2013 годах.

«Объем моего мозга, больше непригодный к использованию, таков, что это удивительно, что я могу говорить (иногда членораздельно) и жить своей жизнью совершенно нормально без каких-либо последствий», - заявила Кларк.

Она подчеркнула, что принадлежит к «очень, очень, очень небольшому меньшинству» людей, которые смогли пережить несколько инсультов с минимальными последствиями.

Актриса отметила, что результаты МРТ ее мозга ошеломили ее.

«Многого [в мозге] не хватает. И это всегда заставляет меня смеяться», - заключила она.

Приквел к «Игре престолов» выйдет в конце августа

Шоу-бизнес,Видео,Эмилия Кларк,
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