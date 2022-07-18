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55 минут назад

Ксения Собчак назвала имя любимого мужчины

Никита Бородкин

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала слухи о том, что у его супруга, режиссера Константина Богомолова, якобы появилась любовница. Как сообщает «Газета.ru», журналистка подчеркнула, что желтые СМИ «пишут заветное слово «Собчак» рядом с любой «околесицей» ради просмотров.

Ксения Собчак назвала имя любимого мужчины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вижу, Богомолов представил новую девушку, кликаю… Из статьи узнаю, что он даже имя не скрывает — Анна. Чувствую себя лохом, которого обманули. Короче, не буду скрывать имя своего любимого мужчины — Платон!» — написала телеведущая.

Собчак также отметила, что после просмотра материала о «любовнице» Богомолова система рекомендаций начала предлагать ей и другие желтые новости, в том числе и о новом «израильском любовнике» певицы Аллы Пугачевой.

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Напомним, что Платон — сын Собчак от ее бывшего мужа, актера Максима Виторгана. У Константина Богомолова есть дочка Анна от брака с актрисой Дарьей Мороз.

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