Ксения Собчак назвала имя любимого мужчины

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала слухи о том, что у его супруга, режиссера Константина Богомолова, якобы появилась любовница. Как сообщает «Газета.ru», журналистка подчеркнула, что желтые СМИ «пишут заветное слово «Собчак» рядом с любой «околесицей» ради просмотров.

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«Вижу, Богомолов представил новую девушку, кликаю… Из статьи узнаю, что он даже имя не скрывает — Анна. Чувствую себя лохом, которого обманули. Короче, не буду скрывать имя своего любимого мужчины — Платон!» — написала телеведущая.

Собчак также отметила, что после просмотра материала о «любовнице» Богомолова система рекомендаций начала предлагать ей и другие желтые новости, в том числе и о новом «израильском любовнике» певицы Аллы Пугачевой.