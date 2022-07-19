Кушанашвили призвал Разина молиться за детей Шатунова

Поклонники и друзья скончавшегося экс-солиста «Ласкового мая»обвиняют в его смерти Андрея Разина, который, по их мнению, довел певца до сердечного приступа бесконечными судебными исками. Однако сам продюсер уверен, что причинойтрагедии стало окружение артиста.
Отар Кушанашвили в своем YouTube-шоу «КАКОВО?!» отреагировал на версию Андрея Разина, согласно которой Юрию Шатунову давали транквилизаторы, чтобы он мог провести свой гастрольный тур до конца. Журналист призвал продюсера «успокоиться» и хотя бы после смерти музыканта перестать хайпиться на его имени.
«Зачем, Андрей?! Зачем ты это делаешь? Оставь хоть кого-нибудь необосранным, незапятнанным, незамызганным. Ты же любил этого парня, как своего брата, а он любил тебя. Во что вы превратили ваши отношения? Зачем теперь плевать вдогонку ему? Какие транквилизаторы, я его что ли не знал? Оставьте этого парня в покое. Молитесь за оставшихся детей, которые будут помнить о нем только лучшее», — заявил Отар.
Ранее стало известно, кто на самом деле был крестным солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова.