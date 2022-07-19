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2 часа назад

Кушанашвили призвал Разина молиться за детей погибшего Юрия Шатунова

Слово и Делоиещё 2

Поклонники и друзья скончавшегося экс-солиста «Ласкового мая»обвиняют в его смерти Андрея Разина, который, по их мнению, довел певца до сердечного приступа бесконечными судебными исками. Однако сам продюсер уверен, что причинойтрагедии стало окружение артиста.

Кушанашвили призвал Разина молиться за детей Шатунова
Фото: скриншотскриншот

Отар Кушанашвили в своем YouTube-шоу «КАКОВО?!» отреагировал на версию Андрея Разина, согласно которой Юрию Шатунову давали транквилизаторы, чтобы он мог провести свой гастрольный тур до конца. Журналист призвал продюсера «успокоиться» и хотя бы после смерти музыканта перестать хайпиться на его имени.

«Зачем, Андрей?! Зачем ты это делаешь? Оставь хоть кого-нибудь необосранным, незапятнанным, незамызганным. Ты же любил этого парня, как своего брата, а он любил тебя. Во что вы превратили ваши отношения? Зачем теперь плевать вдогонку ему? Какие транквилизаторы, я его что ли не знал? Оставьте этого парня в покое. Молитесь за оставшихся детей, которые будут помнить о нем только лучшее», — заявил Отар.

Ранее стало известно, кто на самом деле был крестным солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова.

Шоу-бизнес,Причина смерти,Юрий Шатунов,Андрей Разин,
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