Кушанашвили призвал Разина молиться за детей Шатунова

«Зачем, Андрей?! Зачем ты это делаешь? Оставь хоть кого-нибудь необосранным, незапятнанным, незамызганным. Ты же любил этого парня, как своего брата, а он любил тебя. Во что вы превратили ваши отношения? Зачем теперь плевать вдогонку ему? Какие транквилизаторы, я его что ли не знал? Оставьте этого парня в покое. Молитесь за оставшихся детей, которые будут помнить о нем только лучшее», — заявил Отар.