Композитор Зацепин: Пугачева закончила карьеру

Композитор Александр Зацепин в интервью «Собеседнику» выразил мнение, что покинувшая Россию певица Алла Пугачева в будущем вернется в страну. При этом он заявил, что свою музыкальную карьеру артистка уже закончила.
«Да, многие уехали, потому что боялись, что у них не будет выступлений. К сожалению, Алла закончила свою карьеру, да и я сам заканчиваюсь, но думаю, что она вернется», — сказал музыкант.
Народный артист России также признался, что у него лично не было желания не возвращаться в родную страну.
«Нет, у меня здесь работа, пишу мюзиклы, много приятелей, с которыми можно общаться, — добавил он. — Мне лучше в России. Я здесь родился и люблю эту страну».
Ранее композитор Зацепин раскрыл секрет свиста в мелодии к «Кавказской пленнице».