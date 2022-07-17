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31 минуту назад

Композитор Зацепин заявил, что Пугачева закончила карьеру

Газета.Ru

Композитор Александр Зацепин в интервью «Собеседнику» выразил мнение, что покинувшая Россию певица Алла Пугачева в будущем вернется в страну. При этом он заявил, что свою музыкальную карьеру артистка уже закончила.

Композитор Зацепин: Пугачева закончила карьеру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, многие уехали, потому что боялись, что у них не будет выступлений. К сожалению, Алла закончила свою карьеру, да и я сам заканчиваюсь, но думаю, что она вернется», — сказал музыкант.

Стало известно о возвращении Аллы Пугачевой в Россию

Народный артист России также признался, что у него лично не было желания не возвращаться в родную страну.

«Нет, у меня здесь работа, пишу мюзиклы, много приятелей, с которыми можно общаться, — добавил он. — Мне лучше в России. Я здесь родился и люблю эту страну».

Ранее композитор Зацепин раскрыл секрет свиста в мелодии к «Кавказской пленнице».

Шоу-бизнес,Александр Зацепин,Алла Пугачева,
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