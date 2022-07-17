Собчак сообщила об инциденте на концерте Михайлова

Стас Михайлов выступал на дне Металлурга в Шелехове (Иркутская область). Ксения Собчак выложила в Телеграм-канале «Кровавая барыня» видеоролик, где видны зрители, массово уходящие с площадки во время выступления певца.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Журналистка выдвинула несколько версий происходящего.

Первая – что люди покинули концерт, поскольку не являются поклонниками творчества Стаса Михайлова.

Вторая – протестная. Якобы местные жители не довольны ситуацией, которая сложилась вокруг выборов мэра города.

Далее Ксения добавила, что все же очень многие дослушали весь концерт. Правда, цветов Михайлову, по ее словам, не дарили.