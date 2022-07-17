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55 минут назад

Собчак сообщила о неприятном инциденте на концерте Михайлова

Ирина Лебедева

Стас Михайлов выступал на дне Металлурга в Шелехове (Иркутская область). Ксения Собчак выложила в Телеграм-канале «Кровавая барыня» видеоролик, где видны зрители, массово уходящие с площадки во время выступления певца.

Собчак сообщила об инциденте на концерте Михайлова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналистка выдвинула несколько версий происходящего.

Первая – что люди покинули концерт, поскольку не являются поклонниками творчества Стаса Михайлова.

Вторая – протестная. Якобы местные жители не довольны ситуацией, которая сложилась вокруг выборов мэра города.

Далее Ксения добавила, что все же очень многие дослушали весь концерт. Правда, цветов Михайлову, по ее словам, не дарили.

На днях певец Стас Михайлов получил звание народного артиста России «За большие заслуги в развитии эстрадного искусства». О радостном событии певец сообщил в своей социальной сети.

Шоу-бизнес,Стас Михайлов,Ксения Собчак,
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