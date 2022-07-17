Сафронов допустил эксгумацию тела Градского

Народный художник России Никас Сафронов был гостем очередного выпуска YouTube-шоу «Хватит слухов!». Отвечая на вопросы, он допустил, что вскоре могут дать о себе знать охотники за имуществом Александра Градского.

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Известный певец и композитор ушел из жизни в конце ноября прошлого года. Он оставил многомиллионное наследство, на которое немало претендентов. Об этом рассказывает ФАН.

Сафронов считает, что несколько позднее могут дать о себе знать внебрачные дети или иные персонажи, которые будут стремиться получить свой кусок наследственного пирога.

«Выясняется, что все тут, и супруги и дети, и первые, и вторые, будут еще незаконные дети. Будут тело эксгумировать, добывать ДНК», - заявил художник.