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1 час назад

Сафронов предположил, что тело Градского придется эксгумировать

Ирина Лебедева

Народный художник России Никас Сафронов был гостем очередного выпуска YouTube-шоу «Хватит слухов!». Отвечая на вопросы, он допустил, что вскоре могут дать о себе знать охотники за имуществом Александра Градского.

Сафронов допустил эксгумацию тела Градского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известный певец и композитор ушел из жизни в конце ноября прошлого года. Он оставил многомиллионное наследство, на которое немало претендентов. Об этом рассказывает ФАН.

Сафронов считает, что несколько позднее могут дать о себе знать внебрачные дети или иные персонажи, которые будут стремиться получить свой кусок наследственного пирога.

«Выясняется, что все тут, и супруги и дети, и первые, и вторые, будут еще незаконные дети. Будут тело эксгумировать, добывать ДНК», - заявил художник.

МК: бывшая жена Градского не может претендовать на его имущество

Двоюродная сестра и третья супруга покойного певца Александра Градского направили заявление через суд на вступление в права наследства.

Шоу-бизнес,Александр Градский,Никас Сафронов,
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