Охрана заставила людей, пришедших на концерт Агутина, ждать под дождем

В день своего рождения Леонид Агутин давал концерт в Зеленом театре столичного парка Горького. Мероприятие началось со скандала – из-за усиленных мер безопасность зрители простояли в очереди на досмотр почти два часа. На улице шел дождь. Об этом сообщает Экспресс газета со ссылкой на фанатский паблик.
«Огромная очередь вчера выстроилась на концерт Леонида Агутина в Зеленом театре парка Горького. Из-за усиленных мер безопасности люди в очереди провели больше двух часов, часть публики успела промокнуть под дождем. Надо отметить, что это не впервые, когда площадка лажает с пропускной системой», — возмутились поклонники.
Как только Агутин был оповещен о ситуации, он принял решение задержать концерт. Позднее певец обратился со сцены к зрителям со словами благодарности за проявленное терпение.
Неприятный инцидент произошел в Миассе на концерте Леонида Агутина. Во время выступления певца на сцену поднялся какой-то мужчина и направился к нему. Охрана не среагировала на ситуацию, и Агутин решил сам вытолкать непрошеного гостя. Певец достаточно сильно толкнул его, незнакомец спрыгнул с подмостков и тут уже подоспели секьюрити.