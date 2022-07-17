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30 минут назад

Охрана заставила людей, пришедших на концерт Агутина, ждать под дождем

Ирина Лебедева

В день своего рождения Леонид Агутин давал концерт в Зеленом театре столичного парка Горького. Мероприятие началось со скандала – из-за усиленных мер безопасность зрители простояли в очереди на досмотр почти два часа. На улице шел дождь. Об этом сообщает Экспресс газета со ссылкой на фанатский паблик.

Охрана заставила людей, пришедших на концерт Агутина, ждать под дождем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Огромная очередь вчера выстроилась на концерт Леонида Агутина в Зеленом театре парка Горького. Из-за усиленных мер безопасности люди в очереди провели больше двух часов, часть публики успела промокнуть под дождем. Надо отметить, что это не впервые, когда площадка лажает с пропускной системой», — возмутились поклонники.

Как только Агутин был оповещен о ситуации, он принял решение задержать концерт. Позднее певец обратился со сцены к зрителям со словами благодарности за проявленное терпение.

Неприятный инцидент произошел в Миассе на концерте Леонида Агутина. Во время выступления певца на сцену поднялся какой-то мужчина и направился к нему. Охрана не среагировала на ситуацию, и Агутин решил сам вытолкать непрошеного гостя. Певец достаточно сильно толкнул его, незнакомец спрыгнул с подмостков и тут уже подоспели секьюрити.

Шоу-бизнес,Леонид Агутин,
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