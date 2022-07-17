Охрана заставила людей, пришедших на концерт Агутина, ждать под дождем

В день своего рождения Леонид Агутин давал концерт в Зеленом театре столичного парка Горького. Мероприятие началось со скандала – из-за усиленных мер безопасность зрители простояли в очереди на досмотр почти два часа. На улице шел дождь. Об этом сообщает Экспресс газета со ссылкой на фанатский паблик.

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«Огромная очередь вчера выстроилась на концерт Леонида Агутина в Зеленом театре парка Горького. Из-за усиленных мер безопасности люди в очереди провели больше двух часов, часть публики успела промокнуть под дождем. Надо отметить, что это не впервые, когда площадка лажает с пропускной системой», — возмутились поклонники.

Как только Агутин был оповещен о ситуации, он принял решение задержать концерт. Позднее певец обратился со сцены к зрителям со словами благодарности за проявленное терпение.