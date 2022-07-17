Боня о Потапе: «Главный вопрос: почему он не на передовой?»

Рэпер Потап покинул Испанию, где жил в последнее время, и отправился на гастроли. Недавно музыкант выступил в Израиле, где вновь публично нелестно отзывался о России и россиянах.
Виктория Боня была возмущена его словами.
«Помните такого исполнителя Потапа? Попался тут в комментариях его новый «хит», который он исполняет в Израиле. Думала, Барских — это уже дно, но тут снизу постучали. Главный вопрос — почему этот «прогоняльщик» скачет на Земле обетованной, а не на передовой где-нибудь...», - написала теледива в микроблоге.
Ранее Виктория комментировала позицию Макса Барских. Он заявлял, что будет защищать родную Украину, однако очень быстро оказался вместе с семьей совсем в другой стране.Об этом пишет СтарХит.
«И полтора месяца не прошло, как риторика Макса Барских сменилась. Билеты сами себя не продадут. Только очень сомнительно, что кто-то из диаспоры пойдет на него после всего сказанного. Как считаете?»- обращалась тогда к подписчикам Боня.
Телеведущая Виктория Боня, отдыхая в Иордании, получила травму, когда упала с лошади во время похода к городу Петра. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.