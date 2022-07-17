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51 минуту назад

Боня о Потапе: «Главный вопрос: почему он не на передовой?»

Ирина Лебедева

Рэпер Потап покинул Испанию, где жил в последнее время, и отправился на гастроли. Недавно музыкант выступил в Израиле, где вновь публично нелестно отзывался о России и россиянах.

Боня о Потапе: «Главный вопрос: почему он не на передовой?»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Виктория Боня была возмущена его словами.

«Помните такого исполнителя Потапа? Попался тут в комментариях его новый «хит», который он исполняет в Израиле. Думала, Барских — это уже дно, но тут снизу постучали. Главный вопрос — почему этот «прогоняльщик» скачет на Земле обетованной, а не на передовой где-нибудь...», - написала теледива в микроблоге.

Ранее Виктория комментировала позицию Макса Барских. Он заявлял, что будет защищать родную Украину, однако очень быстро оказался вместе с семьей совсем в другой стране.Об этом пишет СтарХит.

«И полтора месяца не прошло, как риторика Макса Барских сменилась. Билеты сами себя не продадут. Только очень сомнительно, что кто-то из диаспоры пойдет на него после всего сказанного. Как считаете?»- обращалась тогда к подписчикам Боня.

Телеведущая Виктория Боня, отдыхая в Иордании, получила травму, когда упала с лошади во время похода к городу Петра. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Шоу-бизнес,Макс Барских,Виктория Боня,
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