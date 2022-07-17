Боня о Потапе: «Главный вопрос: почему он не на передовой?»

«Помните такого исполнителя Потапа? Попался тут в комментариях его новый «хит», который он исполняет в Израиле. Думала, Барских — это уже дно, но тут снизу постучали. Главный вопрос — почему этот «прогоняльщик» скачет на Земле обетованной, а не на передовой где-нибудь...», - написала теледива в микроблоге.