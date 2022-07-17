После заявлений о смене профессии Меладзе вновь выходит на сцену

Весной 2022 года музыкант заявил, что он собирается сменить род деятельности, поскольку на фоне последних событий разочаровался в шоу-бизнесе. И будет заниматься научными исследованиями по специальности, полученной в институте.

Певец Валерий Меладзе стал гостем в шоу «Осторожно: Собчак» на YouTube. Там артист рассказал, как именно он относится к России. Валерий сказал, что у него грузинский паспорт. Он также признался, что хотя Россия занимает важное место в его сердце, он не считает ее своей родиной.