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8 минут назад

После заявлений о смене профессии Меладзе вновь выходит на сцену

Ирина Лебедева

Валерий Меладзе выступит с концертом в Монако на площадке Yacht Club de Monaco в начале августа. Это мероприятие проходит в рамках проекта BIG ART FESTIVAL.

После заявлений о смене профессии Меладзе вновь выходит на сцену
Фото: РИА НовостиРИА Новости

ФАН со ссылкой на местное издание Hello Monaco сообщает, что стоимость билетов на выступление певца начинается от 750 евро.

Весной 2022 года музыкант заявил, что он собирается сменить род деятельности, поскольку на фоне последних событий разочаровался в шоу-бизнесе. И будет заниматься научными исследованиями по специальности, полученной в институте.

Певец Валерий Меладзе стал гостем в шоу «Осторожно: Собчак» на YouTube. Там артист рассказал, как именно он относится к России. Валерий сказал, что у него грузинский паспорт. Он также признался, что хотя Россия занимает важное место в его сердце, он не считает ее своей родиной.

Шоу-бизнес,Валерий Меладзе,
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