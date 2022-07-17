Малахов прокомментировал информацию об отъезде из России

Телеведущий и шоумен Андрей Малахов заявил в своем Тelegram-канале, что не планирует уезжать из России.
Отмечается, что канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на источники опубликовал информацию об отъезде Малахова в одну из прибалтийских стран. Журналисты подчеркнули, что телеведущий якобы «не планирует возвращаться обратно в ближайшее время».
Шоумен сделал скрин этого поста в мессенджере и выложил у себя в канале с короткой подписью «не дождетесь».
Блогер Слава Тихонов сообщил ранее, что в его биографии есть необычная страница. Он в течение пяти лет отработал в составе команды Андрея Малахова на телевидении, в популярных программах «Пусть говорят» и «Прямой эфир».