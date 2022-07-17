Малахов прокомментировал информацию об отъезде из России

Телеведущий и шоумен Андрей Малахов заявил в своем Тelegram-канале, что не планирует уезжать из России.

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Отмечается, что канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на источники опубликовал информацию об отъезде Малахова в одну из прибалтийских стран. Журналисты подчеркнули, что телеведущий якобы «не планирует возвращаться обратно в ближайшее время».

Шоумен сделал скрин этого поста в мессенджере и выложил у себя в канале с короткой подписью «не дождетесь».