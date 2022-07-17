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1 час назад

Малахов прокомментировал информацию об отъезде из России

Елена Прошина

Телеведущий и шоумен Андрей Малахов заявил в своем Тelegram-канале, что не планирует уезжать из России.

Малахов прокомментировал информацию об отъезде из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на источники опубликовал информацию об отъезде Малахова в одну из прибалтийских стран. Журналисты подчеркнули, что телеведущий якобы «не планирует возвращаться обратно в ближайшее время».

Шоумен сделал скрин этого поста в мессенджере и выложил у себя в канале с короткой подписью «не дождетесь».

Малахов вспомнил, как начинал карьеру на телевидении

Блогер Слава Тихонов сообщил ранее, что в его биографии есть необычная страница. Он в течение пяти лет отработал в составе команды Андрея Малахова на телевидении, в популярных программах «Пусть говорят» и «Прямой эфир».

Шоу-бизнес,Андрей Малахов,
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