Певица Ханна попала в ДТП с фурой

Российская певица Анна Иванова, известная публике по сценическому псевдониму Ханна, едва не погибла в аварии. Дорожно-транспортное происшествие случилось по дороге из Липецка в Москву. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщила звезда, беда едва не произошла из-за того, что шофер фуры, предположительно, уснул. Дело было в 4 часа утра. Громадина вылетела на полосу, где ехал автомобиль, котором находилась Ханна. Спасаясь от столкновения, его водитель был вынужден на скорости притереться к отбойнику.

При этом виновник аварии, по словам певицы, очнулся и, как мог быстро, покинул место происшествия. Пострадавшим пришлось вызывать другой автомобиль на подмогу. Подробностей о том, зафиксированы ли номера нарушителя и занимается ли ГИБДД его поисками, не сообщается.

Ранее звезда телесериалов Вадим Андреев рассказал, что «встретился» с «КамАЗом», катаясь на велосипеде, и попросил поклонников не беспокоиться о нем. Об этом пишет «СтарХит».

Инцидент с актером произошел в подмосковной деревне Рудины, где у него есть дом.