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1 час назад

Певица Ханна попала в ДТП с фурой

Ирина Лебедева

Российская певица Анна Иванова, известная публике по сценическому псевдониму Ханна, едва не погибла в аварии. Дорожно-транспортное происшествие случилось по дороге из Липецка в Москву. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Певица Ханна попала в ДТП с фурой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщила звезда, беда едва не произошла из-за того, что шофер фуры, предположительно, уснул. Дело было в 4 часа утра. Громадина вылетела на полосу, где ехал автомобиль, котором находилась Ханна. Спасаясь от столкновения, его водитель был вынужден на скорости притереться к отбойнику.

При этом виновник аварии, по словам певицы, очнулся и, как мог быстро, покинул место происшествия. Пострадавшим пришлось вызывать другой автомобиль на подмогу. Подробностей о том, зафиксированы ли номера нарушителя и занимается ли ГИБДД его поисками, не сообщается.

Ранее звезда телесериалов Вадим Андреев рассказал, что «встретился» с «КамАЗом», катаясь на велосипеде, и попросил поклонников не беспокоиться о нем. Об этом пишет «СтарХит».

Инцидент с актером произошел в подмосковной деревне Рудины, где у него есть дом.

Во время велопрогулки артиста задел проезжающий мимо «КамАЗ». ДТП не повлияло на съемочный график Андреева, так как он отделался только ушибами и испугом.

Шоу-бизнес,Вадим Андреев,Анна Иванова,ГИБДД,
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