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1 час назад

Собчак отреагировала на слухи о любовнице Богомолова

Газета.Ruиещё 2

Телеведущая Ксения Собчак в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) прокомментировала слухи СМИ о том, что у ее супруга — режиссера Константина Богомолова — якобы появилась любовница.

Собчак отреагировала на слухи о любовнице Богомолова
Фото: Пресс-служба Театра на БроннойПресс-служба Театра на Бронной

«Вижу, Богомолов представил новую девушку, кликаю… Из статьи узнаю, что он даже имя не скрывает — Анна. Чувствую себя лохом, которого [обманули], — написала Собчак. — Короче, не буду скрывать имя своего любимого мужчины — Платон!»

Она также отметила, что СМИ «пишут заветное слово «Собчак» рядом с любой околесицей, потому что это дает просмотры». Кроме того, журналистка призналась, что после просмотра материала о «любовнице» Богомолова система рекомендаций начала предлагать ей и другие желтые новости — в частности, о «новом израильском любовнике Пугачевой».

Платон — сын Собчак от брака с актером Максимом Виторганом. У Богомолова от брака с актрисой Дарьей Мороз есть дочь Анна.

Шоу-бизнес,Дарья Мороз,Максим Виторган,Ксения Собчак,Константин Богомолов,
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