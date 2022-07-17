Собчак отреагировала на слухи о любовнице Богомолова

Телеведущая Ксения Собчак в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) прокомментировала слухи СМИ о том, что у ее супруга — режиссера Константина Богомолова — якобы появилась любовница.

«Вижу, Богомолов представил новую девушку, кликаю… Из статьи узнаю, что он даже имя не скрывает — Анна. Чувствую себя лохом, которого [обманули], — написала Собчак. — Короче, не буду скрывать имя своего любимого мужчины — Платон!»

Она также отметила, что СМИ «пишут заветное слово «Собчак» рядом с любой околесицей, потому что это дает просмотры». Кроме того, журналистка призналась, что после просмотра материала о «любовнице» Богомолова система рекомендаций начала предлагать ей и другие желтые новости — в частности, о «новом израильском любовнике Пугачевой».