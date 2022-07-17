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27 минут назад

Экс-супруг Салтыковой назвал «большую проблему» певицы

Ирина Лебедева

Виктор и Ирина Салтыковы поженились в конце 80-х годов прошлого века. У них родилась дочь Алиса. Но брак не был счастливым – скандалы шли за скандалами, и спустя восемь лет пара официально развелась. На самом же деле семья распалась еще раньше.

Экс-супруг Салтыковой назвал «большую проблему» певицы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бывшие супруги сильно не любят друг друга и скрывать свои чувства не собираются. Певица обвиняет экс-мужа в тирании, изменах и алкоголизме. Виктор же предлагает свою версию краха отношений. Он рассказал журналистам 5 Канала, что Ирина - человек злой и агрессивный, могла расцарапать ему лицо, швырялась посудой и прочими бытовыми предметами, угрожала ножом.

«Ее проблема большая — злость, внутренняя злость, которая генетически, видно, заложена в человеке. Жил постоянно на пороховой бочке, вечно какая-то возня вот эта была. Злость никогда не спасает в отношениях между мужчиной и женщиной. Это самое страшное качество, мне кажется, у женщины. Быть злой. А злиться на что можно? На меня, безобидного?», - комментирует ситуацию Виктор.

Ирина Салтыкова стала гостьей шоу «Пусть говорят», где шла речь о громко разводе Деппа с женой. В числе гостей шоу была певица Ирина Салтыкова. Видимо, семейная драма Деппа вызвала у звезды ассоциацию с собственными несложившимися отношениями с бывшим супругом. Во всяком случае, Ирина всю программу была настроена крайне негативно. Досталось, в частности, и журналисту, задавшему Салтыковой вопрос о бывшем муже.

Шоу-бизнес,Виктор Салтыков,Ирина Салтыкова,
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