Тур Незлобина по Европе в поддержку Украины пришлось отменить

Бывший резидент Comedy Club Александр Незлобин был вынужден отменить тур по Европе в поддержку Украины. Дело в том, что зрители не купили билеты, сообщается в Telegram-канале Ura.ru.

Фото: ВКонтакте ВКонтакте

Незлобин, считает, что в том, что билеты не удалось продать, виноваты организаторы концертов. Выступления были запланированы в Риге, Вильнюсе, Таллине, Кракове, Лондоне, Варшаве, Праге, Вене, Амстердаме и Берлине.

Как пишет lenta.ru, женщина, купившая два билета на концерт комика в Риге, была удивлена количеством свободных мест.

«Еще удивилась, что так много свободных мест. Очевидно, что не собрали нужной суммы и решили отменять», - сказала она.