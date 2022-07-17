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1 час назад

Тур Незлобина по Европе в поддержку Украины пришлось отменить

Ирина Лебедева

Бывший резидент Comedy Club Александр Незлобин был вынужден отменить тур по Европе в поддержку Украины. Дело в том, что зрители не купили билеты, сообщается в Telegram-канале Ura.ru.

Тур Незлобина по Европе в поддержку Украины пришлось отменить
Фото: ВКонтактеВКонтакте

Незлобин, считает, что в том, что билеты не удалось продать, виноваты организаторы концертов. Выступления были запланированы в Риге, Вильнюсе, Таллине, Кракове, Лондоне, Варшаве, Праге, Вене, Амстердаме и Берлине.

В Европе отменили концерты экс-резидента Comedy Club

Как пишет lenta.ru, женщина, купившая два билета на концерт комика в Риге, была удивлена количеством свободных мест.

«Еще удивилась, что так много свободных мест. Очевидно, что не собрали нужной суммы и решили отменять», - сказала она.

Полевской суд в Свердловской области приговорил начальника управления культуры городского округа Максима Незлобина, брата комика и экс-резидента Comedy Club Александра Незлобина, к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере четырех миллионов рублей за коррупционные преступления.

Шоу-бизнес,Александр Незлобин,
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