Сафронов заступился за Зайцева: «Так ему продляют жизнь»

Вячеслав Зайцев серьезно болен. Тем не менее, его можно часто встретить на модных показах и светских раутах. Заметно, что знаменитый модельер с трудом ходит и разговаривает, ему тяжело дышать. Многие считают, что его окружение напрасно заставляют нездорового человека выходить на люди, - пишет портал prozvezd.
Никас Сафронов же, наоборот, считает, что участие в светской жизни помогает Зайцеву не зациклиться на своей болезни и не потерять интерес к жизни в целом.
«С Зайцевым мы приятельствуем уже очень много лет. И все это время он был публичным человеком. Славочка с удовольствием посещал разные светские мероприятия, ему очень там нравилось. Учитывая это, не нужно лишать его привычного образа жизни.
Понятно, что он не такой активный и деятельный, как десять или двадцать лет назад. Но если он сегодня появляется, пусть даже не таким, как был раньше, скорее всего, эти походы ему самому нравятся. Можно предположить, что таким образом ему, наоборот, продляют жизнь», сообщил художник.
Сафронов сравнил Зайцева с Караченцовым.
«Вспомните Караченцова. Его супруга Люда Поргина была уверена, что ему нужно бывать в общественных местах. Когда он приходил туда, люди из уважения к нему вставали, приветствуя его стоя. И эта положительно влияло на него и давало ему силы жить дальше. Такое же сейчас происходит и со Славой. Я видел его совсем недавно на одном светском рауте. Он улыбался, что-то говорил, радовался общению».
Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев — российский модельер, уроженец города Иванова, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match, и Зайцева узнали за границей. Работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива № 19.