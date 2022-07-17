Сафронов заступился за Зайцева: «Так ему продляют жизнь»

«Вспомните Караченцова. Его супруга Люда Поргина была уверена, что ему нужно бывать в общественных местах. Когда он приходил туда, люди из уважения к нему вставали, приветствуя его стоя. И эта положительно влияло на него и давало ему силы жить дальше. Такое же сейчас происходит и со Славой. Я видел его совсем недавно на одном светском рауте. Он улыбался, что-то говорил, радовался общению».