Дана Борисова продолжает удивлять публику

Недавно Дана Борисова обратилась к подписчикам с просьбой перевести ей немного денег- хоть по 100 рублей, поскольку сидит без работы и находится в сложном положении. Телеведущей пошли переводы – по ее словам, собралось 25 тысяч рублей, и этих денег хватит, чтобы пережить кризис.

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Не успели фолловеры толком понять, что все-таки случилось с 46-летней красавицей-блондинкой, как Дана преподнесла им следующий сюрприз, - пишет Экспресс газета.

В микроблоге звезда пустилась в откровенные воспоминания о том, как сидела на наркотиках и снималась абсолютно голой для специфических изданий. Себя Дана при этом не щадила:

«Во время этих съемок наркоманила так, что нарушилась речь и я не могла разговаривать, а только мычала», - признается Борисова.