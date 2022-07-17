Дана Борисова продолжает удивлять публику

Недавно Дана Борисова обратилась к подписчикам с просьбой перевести ей немного денег- хоть по 100 рублей, поскольку сидит без работы и находится в сложном положении. Телеведущей пошли переводы – по ее словам, собралось 25 тысяч рублей, и этих денег хватит, чтобы пережить кризис.
Не успели фолловеры толком понять, что все-таки случилось с 46-летней красавицей-блондинкой, как Дана преподнесла им следующий сюрприз, - пишет Экспресс газета.
В микроблоге звезда пустилась в откровенные воспоминания о том, как сидела на наркотиках и снималась абсолютно голой для специфических изданий. Себя Дана при этом не щадила:
«Во время этих съемок наркоманила так, что нарушилась речь и я не могла разговаривать, а только мычала», - признается Борисова.
Сейчас Дана является штатной журналисткой в агентстве новостей в Санкт-Петербурге, а также записывает в Москве собственную программу (ездит в столицу 2-3 раза в месяц). Но с началом спецоперации работодатель перешел на политические новости (что не в компетенции Даны), а программу и вовсе заморозили.