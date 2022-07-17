Вайкуле выступила на вечеринке в Монако

Не так давно в СМИ и социальных сетях муссировались слухи о том, что Лайма Вайкуле находится едва ли не в критическом состоянии из-за рецидива онкологического заболевания. К счастью, слухи оказались всего лишь недоброй выдумкой. С певицей все в порядке. Она в хорошей форме и поет, - информирует СтарХит.

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Накануне Лайма выступила в Монако на частной вечеринке. Один весьма обеспеченный человек отмечал свой день рождения. Также была приглашена группа «Винтаж» и ряд других известных артистов.

Ранее Лайма Вайкуле в интервью одному из латвийских СМИ коснулась темы своего финансового положения, отметив, что оно пошатнулось на фоне событий последних нескольких лет.

По словам артистки, она не всегда знает о положении своих материальных дел, так как этим вопросом занимаются специалисты.