Лена Миро предрекла развод Вере Брежневой

Блогер Лена Миро считает, что брак певицы Веры Брежневой и продюсера Константина Меладзе обречён на развод из-за его первой жены.

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Меладзе забрал из Киева свою первую жену Яну Сумм и троих их общих детей — дочерей Алису и Лию и сына Валерия. Сейчас все вместе живут под одной крышей в квартире продюсера в итальянском курортном городе Форте-деи-Марми, что удивило блогера.

Непонятно, как надолго может затянуться такое вынужденное сожительство и как будут уживаться бывшая и нынешняя супруги Меладзе. Миро выразила уверенность, что Брежневу ждёт развод как логическая расплата за то, что сама она когда-то разрушила семью продюсера. При этом, певица руководствовалась только расчётом и выгодой, уверена блогер.

«Никогда её понос в соцсетях из сердечек, смайликов и сложенных в молитве ладошек не вводил меня в заблуждение относительно того, что представляет из себя эта натужно улыбающаяся женщина с холодным прищуром. Брежнева, как мне кажется, во всём руководствуется исключительно личной выгодой, — написала Миро.