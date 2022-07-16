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14 минут назад

Скрывать больше нельзя! Результаты ДНК-теста: два внебрачных сына Александра Абдулова узнали истину

Popcake.tv

Полгода назад СМИ активно обсуждали появление внебрачного сына Александра Абдулова. Спустя какое-то время на связь вышел второй мужчина — Сергей Шиподько из Петербурга. Он также утверждал, что вскрылись шокирующие подробности его семьи — мол, именно он тот самый сын великого актера. Оба претендента согласились на ДНК-тест, чтобы убедиться в своей правоте.

Результаты ДНК-теста: два внебрачных сына Александра Абдулова узнали истину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале вскрылась правда, которую россияне ждали несколько месяцев.

Напомним, первым предполагаемым наследником Александра Гаврииловича был начинающий актер Александр Коваль. Якобы, его детское фото нашли родственники скончавшегося от рака артиста. Мужчина уверял, что его не интересует наследство Абдулова, он просто хочет узнать правду.

Результаты шокировали телезрителей — Коваль воспитывался в полной семье, его отец оказался жив. Актер намеренно утаил этот факт от общественности. Александр не явился в студию на съемку, зато прислал свою приятельницу Алену. Но она продолжала настаивать на своем, чтобы отстоять «доброе имя» друга!

Что касается Сергея, результаты ДНК-теста показали, что он тоже не является родственником Александра Абдулова. Петербуржец не стал возмущаться, а спокойно воспринял эту информацию.

«Я сразу сказала, нет у Саши детей внебрачных и пожалуйста, молодые мужчины, не занимайте эфир зря. У Саши есть только одна дочь Женя», — заявила вдова брата Абдулова Альбина Голышева.

Шоу-бизнес,Александр Коваль,Первый канал,
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