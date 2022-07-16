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39 минут назад

Николай Цискаридзе уехал из России в Грузию

Слово и Дело

Артист балета и телеведущий Николай Цискаридзе тайно покинул Россию.

Николай Цискаридзе тайно покинул Россию
Фото: ТАССТАСС

Цискаридзе попал в поле зрения СМИ после того, как стал новым ведущим шоу «Сегодня вечером» вместо покинувшего страну юмориста Максима Галкина. Пока поклонники переживают за низкие рейтинги передачи и ее дальнейшую судьбу, артист решил в тайне улететь из страны вслед за своим коллегой.

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Порталу BLITZ.plus удалось выяснить, что Цискаридзе находится в Грузии. Там его заметили в компании двух незнакомых дам в одном из ресторанов страны. По всей видимости, телеведущий прекрасно себя чувствует, а зрители могут не переживать за его душевное состояние из-за спада популярности шоу на Первом канале.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Николай Цискаридзе,Первый канал,
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