Николай Цискаридзе тайно покинул Россию

Цискаридзе попал в поле зрения СМИ после того, как стал новым ведущим шоу «Сегодня вечером» вместо покинувшего страну юмориста Максима Галкина . Пока поклонники переживают за низкие рейтинги передачи и ее дальнейшую судьбу, артист решил в тайне улететь из страны вслед за своим коллегой.

Порталу BLITZ.plus удалось выяснить, что Цискаридзе находится в Грузии. Там его заметили в компании двух незнакомых дам в одном из ресторанов страны. По всей видимости, телеведущий прекрасно себя чувствует, а зрители могут не переживать за его душевное состояние из-за спада популярности шоу на Первом канале.