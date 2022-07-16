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27 минут назад

Адвокат предполагает, что Брежнева не получит паспорт Италии

Ирина Лебедева

Вера Брежнева с Константином Меладзе сейчас живут в Италии, в курортном городе Форте-дей-Марми. У супругов там собственные апартаменты. Сейчас, как информирует портал Blitz.plus, ссылаясь на слова блогера Алены Жужи, звезда занята оформлением итальянского гражданства.

Адвокат оценила шансы Брежневой получить гражданство Италии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Однако адвокат Юлия Вербицкая-Линник, утверждает, что по законам страны, чтобы получить паспорт, Вера должна была как минимум 10 лет являться резидентом страны — жить там и выплачивать налоги.

Адвокат сообщила, что обычные для других стран условия для получения паспорта в Италии не помогут:

«Подобного рода ходатайства рассматриваются очень долго. Италия к вопросам предоставления гражданства относится очень щепетильно. Инвестиции, бизнес и владение недвижимостью не являются поводом для выдачи гражданства», - проинформировала Вербицкая-Линник.

После начала спецоперации на Украине Брежнева, которая зарабатывала миллионы в РФ, не раз высказывалась негативно в адрес действий России, а вскоре покинула пределы страны. Приехав в Польшу, исполнительница занялась благотворительностью.

Спустя несколько месяцев Вера заявила, что больше помогать беженцам с Украины не будет. Причины певица не уточнила. Затем она уехала в Италию.

Шоу-бизнес,Константин Меладзе,Вера Брежнева,
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