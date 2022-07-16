Адвокат Рики Мартина: «Это не просто ложь — это отвратительно»

«К сожалению, человек, который сделал это заявление, борется с серьезными проблемами психического здоровья. Мы все надеемся, что этот человек получит помощь, в которой он так срочно нуждается. Но больше всего мы надеемся, что это ужасное дело будет закрыто, как только судья ознакомится с фактами», -сообщил адвокат.