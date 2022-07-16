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1 час назад

Адвокат Рики Мартина: «Это не просто ложь — это отвратительно»

Ирина Лебедева

Родственники Рики Мартина обвинили певца в физическом и психологическом насилии над собственным племянником Деннисом Ядиэлем Санчесом.Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на зарубежные издания.

Адвокат Рики Мартина: «Это не просто ложь — это отвратительно»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Адвокат исполнителя Марти Сингер в беседе с представителями прессы заявил, что у тех, кто решил поживиться за счет известного певца, извращенная фантазия и серьезные психические проблемы.

«У Рики Мартина никогда не было сексуальных или романтических отношений с племянником. Это не просто ложь — это отвратительно», — заявил он.

Сингер уверен, что суд быстро разберется в ситуации и все подозрения с его подзащитного будут немедленно сняты.

«К сожалению, человек, который сделал это заявление, борется с серьезными проблемами психического здоровья. Мы все надеемся, что этот человек получит помощь, в которой он так срочно нуждается. Но больше всего мы надеемся, что это ужасное дело будет закрыто, как только судья ознакомится с фактами», -сообщил адвокат.

Как пишет испанское агентство Marca, если суд встанет на защиту Санчеса, то Рики Мартин может оказаться в тюрьме на полвека. Однако интересы певца представляет группа адвокатов, которые уверены, что смогут доказать невиновность подзащитного. Юристы отмечают, что Санчес сам находится под обвинением в насилии

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